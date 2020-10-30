Лукашенко призвал силовиков «не брать в плен» протестующих

«Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, — сказал глава государства. — Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», — сказал Лукашенко.