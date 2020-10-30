Лукашенко призвал силовиков «не брать в плен» протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать более жестко, и добавил, что властям «отступать некуда», сообщило агентство «БелТА». В ходе встречи президентобозначил «красные линии» для участников протестов.
«Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, — сказал глава государства. — Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил: «Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать». Лукашенко заявил, что протестующие преступили »красные линии» по многим направлениям. Глава государства также отметил, что необходимо реагировать «красиво, чтобы комар носа не подточил».
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.