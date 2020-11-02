В Москве на складе с газовыми баллонами произошел пожар

В пресс-службе столичного ГУ МЧС агентству подтвердили факт пожара. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщило о локализации пожара, площадь которого составила 300 кв. м. Затем, по данным агентства, локализация пожара была отменена. В экстренных службах заявили, что угроза повторных взрывов сохраняется.