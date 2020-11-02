В Москве на складе с газовыми баллонами произошел пожар
В Москве на складе с газовыми баллонами в районе Южное Чертаново произошел пожар, слышны хлопки, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб столицы.
«На улице Газопровод, 4а произошел пожар в ангаре, в котором находятся резервуары с газом. Внутри происходят хлопки», — цитирует ТАСС собеседника. По его словам, общий объем резервуаров для газа, находящихся в ангаре, составляет 600 куб. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Отмечается, что из-за угрозы взрыва прибывшие пожарные находятся на безопасном расстоянии.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС агентству подтвердили факт пожара. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщило о локализации пожара, площадь которого составила 300 кв. м. Затем, по данным агентства, локализация пожара была отменена. В экстренных службах заявили, что угроза повторных взрывов сохраняется.