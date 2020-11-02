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Путин потребовал объяснить невыполнение поручений по сверхтяжелой ракете

Ведомости

Президент России Владимир Путин потребовал объяснить причины задержки «Роскосмосом» утверждения ряда программ, в том числе по разработке ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Слова президента на совещании по финансированию и развитию космической отрасли передает пресс-служба Кремля.

««Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены», — сказал Путин. 

«Прошу доложить сегодня, в чём причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — добавил глава государства.

По словам главы государства, эту работу необходимо провести в самое ближайшее время, в том числе определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований.

В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» рассказал, что лунная программа в России еще не принята. Ее ключевым элементом должна стать ракета-носитель сверхтяжелого класса, однако «Роскосмос» еще не закончил эскизный технический проект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных