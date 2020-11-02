Путин потребовал объяснить невыполнение поручений по сверхтяжелой ракете
Президент России Владимир Путин потребовал объяснить причины задержки «Роскосмосом» утверждения ряда программ, в том числе по разработке ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Слова президента на совещании по финансированию и развитию космической отрасли передает пресс-служба Кремля.
««Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены», — сказал Путин.
«Прошу доложить сегодня, в чём причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — добавил глава государства.
По словам главы государства, эту работу необходимо провести в самое ближайшее время, в том числе определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований.
В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» рассказал, что лунная программа в России еще не принята. Ее ключевым элементом должна стать ракета-носитель сверхтяжелого класса, однако «Роскосмос» еще не закончил эскизный технический проект.