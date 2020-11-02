В Минздраве заявили о вакцинации от гриппа трети населения России
От гриппа с начала эпидемиологического сезона привито более 48 млн жителей России, или порядка трети общего населения страны, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«По данным регионов, в настоящее время против гриппа привито 48,41 млн человек, в том числе 13,93 млн детей», — сообщили в пресс-службе.
В Минздраве добавили, что за счет работодателей в России привито 1,1 млн человек. В регионы в рамках госконтракта поставлено более 57 млн доз вакцин от гриппа.
Ведомство оценивает ситуацию с гриппом «в целом благополучной». Отмечается, что все заболевшие ОРВИ и гриппом не были привиты.
Ранее Роспотребнадзор объявил, что порог по заболеваемости ОРВИ превышен в 38 регионах России. Это произошло преимущественно за счет взрослого населения.