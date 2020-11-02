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В Минздраве заявили о вакцинации от гриппа трети населения России

Ведомости

От гриппа с начала эпидемиологического сезона привито более 48 млн жителей России, или порядка трети общего населения страны, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«По данным регионов, в настоящее время против гриппа привито 48,41 млн человек, в том числе 13,93 млн детей», — сообщили в пресс-службе. 

В Минздраве добавили, что за счет работодателей в России привито 1,1 млн человек. В регионы в рамках госконтракта поставлено более 57 млн доз вакцин от гриппа.

Ведомство оценивает ситуацию с гриппом «в целом благополучной». Отмечается, что все заболевшие ОРВИ и гриппом не были привиты.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что порог по заболеваемости ОРВИ превышен в 38 регионах России. Это произошло преимущественно за счет взрослого населения.

Ранее по теме: Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 38 регионах России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных