Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 38 регионах России
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 российских регионах, говорится на сайте Роспотребнадзора.
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38-и субъектах Российской Федерации, преимущественно за счет взрослого населения», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, активность вирусов гриппа в европейских странах остается на межэпидемическом уровне. В России продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сделали более 43,8 млн человек, или 29,9% населения страны.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что антибиотики нельзя принимать в первые дни после заражения гриппом, так как они не действуют на вирус, убивают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет.
Научный центр «Вектор» в середине октября сообщил о разработке объединенной вакцины от гриппа и коронавируса.