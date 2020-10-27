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Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 38 регионах России

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Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 российских регионах, говорится на сайте Роспотребнадзора. 

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38-и субъектах Российской Федерации, преимущественно за счет взрослого населения», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, активность вирусов гриппа в европейских странах остается на межэпидемическом уровне. В России продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сделали более 43,8 млн человек, или 29,9% населения страны. 

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что антибиотики нельзя принимать в первые дни после заражения гриппом, так как они не действуют на вирус, убивают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет.

Научный центр «Вектор» в середине октября сообщил о разработке объединенной вакцины от гриппа и коронавируса.

Ранее по теме: Переболевшие ОРВИ люди могут иметь иммунитет к коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных