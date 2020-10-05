Переболевшие ОРВИ люди могут иметь иммунитет к коронавирусу

«Переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2», — говорится в сообщении. Однако пока исследователи не могу сказать, насколько эффективен такой иммунитет. Научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет и к коронавирусу, также нет, уточнили в ведомстве.