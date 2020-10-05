Переболевшие ОРВИ люди могут иметь иммунитет к коронавирусу
Переболевший ОРВИ человек может иметь иммунитет к коронавирусу, сообщили в Роспотребнадзоре, ссылаясь на исследование американских ученых, передают «РИА Новости».
«Переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2», — говорится в сообщении. Однако пока исследователи не могу сказать, насколько эффективен такой иммунитет. Научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет и к коронавирусу, также нет, уточнили в ведомстве.
Ранее сегодня директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет к коронавирусу может действовать от трех до шести месяцев в зависимости от физиологических особенностей пациента и степени тяжести перенесенного заболевания.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Умерли за день 117 пациентов, выздоровели 3 181 человек. Вчера, 4 октября, оперштаб сообщил о 10 499 новых заболевших. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев.