Власти Москвы не увидели необходимости в возобновлении пропускного режима
Пока необходимости снова вводить в Москве пропускной режим нет, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — сказал Ефимов, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что соблюдение действующих «демократичных» мер безопасности должно стабилизировать ситуацию с коронавирусом в столице.
От того, будут ли москвичи соблюдать эти правила, зависит целесообразность ужесточения требований, пояснил Ефимов.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции. Ефимов отметил, что подобных решений нет.
По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, 913 пациентов выздоровели, 27 человек скончались. Всего в столице зафиксировано 307 477 случаев COVID-19.