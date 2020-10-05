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Власти Москвы не увидели необходимости в возобновлении пропускного режима

Ведомости

Пока необходимости снова вводить в Москве пропускной режим нет, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — сказал Ефимов, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что соблюдение действующих «демократичных» мер безопасности должно стабилизировать ситуацию с коронавирусом в столице.

От того, будут ли москвичи соблюдать эти правила, зависит целесообразность ужесточения требований, пояснил Ефимов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции. Ефимов отметил, что подобных решений нет.

По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, 913 пациентов выздоровели, 27 человек скончались. Всего в столице зафиксировано 307 477 случаев COVID-19.

Ранее по теме: В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных