Задержан подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» в Подмосковье
Одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова в подмосковной Истре задержали, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Москве.
«Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению соучастника», — указано в сообщении. В столичном управлении СК добавили, что сейчас продолжаются поиски соучастника преступления.
По предварительным данным следствия, ночью 2 ноября несколько людей в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом погибшего Маругова в Истре, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось освободиться и сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни.
По данным СПАРК, Владимир Маругов является совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы».