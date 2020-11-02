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Задержан подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» в Подмосковье

Ведомости

Одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова в подмосковной Истре задержали, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Москве.

«Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению соучастника», — указано в сообщении. В столичном управлении СК добавили, что сейчас продолжаются поиски соучастника преступления.

По предварительным данным следствия, ночью 2 ноября несколько людей в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом погибшего Маругова в Истре, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось освободиться и сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни.

По данным СПАРК, Владимир Маругов является совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных