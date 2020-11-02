Умер игравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Александр Немченко
Советский и украинский актер Александр Немченко, сыгравший в фильме «В бой идут одни старики», скончался на 67-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского.
«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.
Немченко родился в 1953 году в украинском Ровно. В 1975 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, будучи на втором курсе в 1973 г. сыграл в фильме «В бой идут одни старики», где он исполнил роль барабанщика второй поющей эскадрильи.
Ранее в сентябре стало известно, что российский актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни.