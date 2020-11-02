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Умер игравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Александр Немченко

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Советский и украинский актер Александр Немченко, сыгравший в фильме «В бой идут одни старики», скончался на 67-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского.

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Немченко родился в 1953 году в украинском Ровно. В 1975 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, будучи на втором курсе в 1973 г. сыграл в фильме «В бой идут одни старики», где он исполнил роль барабанщика второй поющей эскадрильи.

Ранее в сентябре стало известно, что российский актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных