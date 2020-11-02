Умер игравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Александр Немченко

Немченко родился в 1953 году в украинском Ровно. В 1975 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, будучи на втором курсе в 1973 г. сыграл в фильме «В бой идут одни старики», где он исполнил роль барабанщика второй поющей эскадрильи.