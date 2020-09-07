Умер актер Сергей Колтаков
Российский актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни, об этом сообщил артист Семен Слепаков на своей странице в Instagram.
«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора», — говорится в сообщении.
Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Окончил актерский факультет ГИТИС в 1979 году. Спустя два года дебютировал в кино в фильме Глеба Панфилова «Валентина», сыграв роль Павла.
Актер также известен ролями в картинах «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Армавир», «Страстной бульвар», «Соучастники», «Утоли моя печали», «Братья Карамазовы», «Лето волков», «Уходящая натура» и др.