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Умер актер Сергей Колтаков

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Российский актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни, об этом сообщил артист Семен Слепаков на своей странице в Instagram.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора», — говорится в сообщении.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Окончил актерский факультет ГИТИС в 1979 году. Спустя два года дебютировал в кино в фильме Глеба Панфилова «Валентина», сыграв роль Павла.

Актер также известен ролями в картинах «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Армавир», «Страстной бульвар», «Соучастники», «Утоли моя печали», «Братья Карамазовы», «Лето волков», «Уходящая натура» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных