Эпидемиолог предупредил о рисках заражения коронавирусом в лифтах
Человек может заразиться коронавирусом в лифте, если до этого в нем проехал зараженный, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. По его словам, это связано с тем, что помещение лифта маленькое и практически не проветривается.
«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — рассказал Лебедев.
Ранее Роспотребнадзор ввел по всей России масочный режим. Ведомство официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. Умерли более 28 000 заболевших. Продолжают лечение более 390 000.