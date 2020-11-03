Эпидемиолог предупредил о рисках заражения коронавирусом в лифтах

Человек может заразиться коронавирусом в лифте, если до этого в нем проехал зараженный, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. По его словам, это связано с тем, что помещение лифта маленькое и практически не проветривается.