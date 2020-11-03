Число жертв землетрясения в Турции выросло до 100

В МВД Турции сообщали, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где также зафиксированы разрушения. Были задержаны девять человек, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения.