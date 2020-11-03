Число жертв землетрясения в Турции выросло до 100
100 человек погибли в результате землетрясения в Турции, которое произошло 30 октября, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
«Согласно информации Координационного центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (SAKOM), погибли 100 наших граждан. Из 994 раненых 847 были выписаны, 147 продолжают лечение», — сообщило агентство.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.
В МВД Турции сообщали, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где также зафиксированы разрушения. Были задержаны девять человек, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения.