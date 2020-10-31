Число пострадавших при землетрясении в турецком Измире превысило 800

Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле, однако там не сообщается о погибших или пострадавших. В район бедствия направили дополнительные силы полиции и спасателей с оборудованием и транспортом, в том числе, с использованием военно-транспортной авиации. Ведется разведка местности авиацией и беспилотниками. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где погибли два человека, а также зафиксированы разрушения.