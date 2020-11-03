За сутки в Москве 3647 человек выздоровели от коронавируса

По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. За все время пандемии умерли более 28 000 человек.