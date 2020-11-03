За сутки в Москве 3647 человек выздоровели от коронавируса
За последние сутки 3647 человек выздоровели от коронавируса в Москве, сообщил оперштаб города по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3647 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 321679», — сказала Ракова.
В Москве, по данным на 2 ноября, за сутки было зарегистрировано 4796 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период — 434 205 случаев. Более 109 000 продолжают лечение, 6873 заболевших умерли.
По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. За все время пандемии умерли более 28 000 человек.