Эксперты сообщили о росте риска смерти от коронавируса при беременности
Уровень летальности от коронавируса среди беременных женщин вдвое выше по сравнению с небеременными и составляет 0,2%, сообщил Washington Post со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
В исследовании были рассмотрены данные 19 600 беременных женщин. По данным центра, беременные женщины также почти в три раза чаще небеременных попадают в реанимацию и в три раза чаще — на аппараты ИВЛ.
Ранее директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при коронавирусе в шесть раз, риск смерти — в 12 раз. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что заражение коронавирусом среди пациентов с сахарным диабетом встречается в 10,3 раза чаще, чем у других групп пациентов.
По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. За все время пандемии умерли более 28 000 человек.