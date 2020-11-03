В Минздраве назвали основные проблемы в борьбе с коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 ноября, в России за сутки было выявлено 18 648 случаев заражения коронавирусом. За весь период в России зарегистрировано около 1,7 млн случаев болезни, более 1,2 млн человек выздоровели. Почти 29 000 умерли.