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В Минздраве назвали основные проблемы в борьбе с коронавирусом

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Нехватка медработников и загруженность коек для пациентов с коронавирусом являются одними из основных проблем в борьбе с пандемией, заявила директор департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова.

«Основные проблемы — это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики», — рассказала Куликова (цитата по ТАСС). По ее словам,

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения показала свою эффективность в борьбе с пандемией. 29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку из-за пандемии. Накануне Путин заявил, что система здравоохранения в России показала свою эффективность в борьбе с пандемией.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 ноября, в России за сутки было выявлено 18 648 случаев заражения коронавирусом. За весь период в России зарегистрировано около 1,7 млн случаев болезни, более 1,2 млн человек выздоровели. Почти 29 000 умерли.

Ранее по теме: Путин заявил об эффективности системы здравоохранения в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных