В Минздраве назвали основные проблемы в борьбе с коронавирусом
Нехватка медработников и загруженность коек для пациентов с коронавирусом являются одними из основных проблем в борьбе с пандемией, заявила директор департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова.
«Основные проблемы — это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики», — рассказала Куликова (цитата по ТАСС). По ее словам,
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения показала свою эффективность в борьбе с пандемией. 29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку из-за пандемии. Накануне Путин заявил, что система здравоохранения в России показала свою эффективность в борьбе с пандемией.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 ноября, в России за сутки было выявлено 18 648 случаев заражения коронавирусом. За весь период в России зарегистрировано около 1,7 млн случаев болезни, более 1,2 млн человек выздоровели. Почти 29 000 умерли.