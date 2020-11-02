Путин заявил об эффективности системы здравоохранения в России

«Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач. Это касается и лекарственных препаратов, это касается техники и тд. Есть проблемы и их очень много. Но в целом у нас эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба», — сказал Путин.