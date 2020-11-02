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Путин заявил об эффективности системы здравоохранения в России

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Система здравоохранения в России показала свою эффективность в борьбе с пандемией, заявил президент России Владимир Путин в ходе финала конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач. Это касается и лекарственных препаратов, это касается техники и тд. Есть проблемы и их очень много. Но в целом у нас эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба», — сказал Путин.

29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку из-за пандемии.

По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. Зарегистрировано около 28 500 смертей от коронавируса.

Ранее по теме: Песков заявил о максимальной нагрузке на здравоохранение в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных