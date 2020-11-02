Путин заявил об эффективности системы здравоохранения в России
Система здравоохранения в России показала свою эффективность в борьбе с пандемией, заявил президент России Владимир Путин в ходе финала конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач. Это касается и лекарственных препаратов, это касается техники и тд. Есть проблемы и их очень много. Но в целом у нас эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба», — сказал Путин.
29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку из-за пандемии.
По данным оперативного штаба на 2 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 18 257 случаев. Более 1,2 млн пациентов с коронавирусом выздоровели. Зарегистрировано около 28 500 смертей от коронавируса.