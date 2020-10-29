Песков заявил о максимальной нагрузке на здравоохранение в России

«Вы знаете, что когда идёт повышенная нагрузка — даже можно сказать, максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы, что называется. В данном случае у нас идёт максимальная нагрузка на систему здравоохранения», — сказал Песков. По его словам, в нескольких регионах занято более 90% коек для пациентов с коронавирусом. «То есть, это фактически критическая черта, и здесь повышенная возникает потребность в медицинском персонале, во врачах. Повышенная потребность в лекарствах и т.д. и т.д.», — добавил Песков.