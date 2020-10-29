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Песков заявил о максимальной нагрузке на здравоохранение в России

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Система здравоохранения России испытывает максимальную нагрузку в период роста заболеваемости коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что когда идёт повышенная нагрузка — даже можно сказать, максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы, что называется. В данном случае у нас идёт максимальная нагрузка на систему здравоохранения», — сказал Песков. По его словам, в нескольких регионах занято более 90% коек для пациентов с коронавирусом. «То есть, это фактически критическая черта, и здесь повышенная возникает потребность в медицинском персонале, во врачах. Повышенная потребность в лекарствах и т.д. и т.д.», — добавил Песков.

Такой беспрецедентный рост случаев заражения коронавирусом, по словам пресс-секретаря президента, «подчеркивает ответственность каждого человека за свое здоровье и за здоровье окружающих».

Ранее Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим в общественных местах. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще не закончилась первая волна коронавируса. «Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна доказывается по мнению специалистов», — отметил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает усложняться.

29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных