Песков заявил о максимальной нагрузке на здравоохранение в России
Система здравоохранения России испытывает максимальную нагрузку в период роста заболеваемости коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что когда идёт повышенная нагрузка — даже можно сказать, максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы, что называется. В данном случае у нас идёт максимальная нагрузка на систему здравоохранения», — сказал Песков. По его словам, в нескольких регионах занято более 90% коек для пациентов с коронавирусом. «То есть, это фактически критическая черта, и здесь повышенная возникает потребность в медицинском персонале, во врачах. Повышенная потребность в лекарствах и т.д. и т.д.», — добавил Песков.
Такой беспрецедентный рост случаев заражения коронавирусом, по словам пресс-секретаря президента, «подчеркивает ответственность каждого человека за свое здоровье и за здоровье окружающих».
Ранее Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим в общественных местах. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще не закончилась первая волна коронавируса. «Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна доказывается по мнению специалистов», — отметил Путин.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает усложняться.
29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 000.