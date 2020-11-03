В Париже задержали мужчину с мачете
Полиция Парижа задержала мужчину, ранее замеченного в метро с мачете, сообщило местное интернет-издание Actu Paris со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации СМИ, вооруженного человека задержали в гостиничном номере в 11-м округе Парижа. Во время ареста никто не пострадал.
До этого несколько свидетелей сообщили в полицию о мужчине с мечете на станции Пер-Лашез. В итоге улица рядом с метро была перекрыта. Движение и работа магазинов там впоследствии возобновились.
Ранее, 29 октября, в церкви Нотр-Дам в Ницце вооруженный ножами 21-летний выходец из Туниса напал на людей и убил троих человек, одному из которых отрезал голову. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что во время нападения преступник повторял слова «Аллах акбар».
Незадолго до этого, 16 октября, 18-летний житель Франции чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати за демонстрацию ученикам карикатур на пророка Мухаммеда, якобы оскорбляющих ислам. Оба инцидента французские власти признали террористическими актами.