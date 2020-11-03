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В Париже задержали мужчину с мачете

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Полиция Парижа задержала мужчину, ранее замеченного в метро с мачете, сообщило местное интернет-издание Actu Paris со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, вооруженного человека задержали в гостиничном номере в 11-м округе Парижа. Во время ареста никто не пострадал.

До этого несколько свидетелей сообщили в полицию о мужчине с мечете на станции Пер-Лашез. В итоге улица рядом с метро была перекрыта. Движение и работа магазинов там впоследствии возобновились.

Ранее, 29 октября, в церкви Нотр-Дам в Ницце вооруженный ножами 21-летний выходец из Туниса напал на людей и убил троих человек, одному из которых отрезал голову. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что во время нападения преступник повторял слова «Аллах акбар». 

Незадолго до этого, 16 октября, 18-летний житель Франции чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати за демонстрацию ученикам карикатур на пророка Мухаммеда, якобы оскорбляющих ислам. Оба инцидента французские власти признали террористическими актами.

Ранее по теме: Франция подверглась атакам террористов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных