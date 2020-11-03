МГУ поднялся на 37 место в рейтинге университетов мира по версии THE
МГУ им. Ломоносова занял 37-е место в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings, составленном международным агентством Times Higher Education (THE), сообщила пресс-служба вуза.
«МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в число самых мощных мировых университетских брендов, улучшив свои результаты, занял 37 строчку рейтинга», — говорится в сообщении.
В прошлом году университет занимал 38-е место в этом рейтинге. Комментируя рост позиций, ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что в основе этой оценки «лежит ежедневный труд многотысячного коллектива университета».
«Рост позиций МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его закрепление в ТОП-40 ведущих вузов мира является признанием усилий по развитию отечественной высшей школы в целом, очевидным для всех знаком уверенного движения вперед», — подчеркнул Садовничий.
По словам ректора, МГУ не только не растерял набранную динамику развития в сложный из-за пандемии коронавируса год, но и «упрочил свой статус как одного из ведущих центров на карте мирового образовательного пространства».