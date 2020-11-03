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МГУ поднялся на 37 место в рейтинге университетов мира по версии THE

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МГУ им. Ломоносова занял 37-е место в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings, составленном международным агентством Times Higher Education (THE), сообщила пресс-служба вуза.

«МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в число самых мощных мировых университетских брендов, улучшив свои результаты, занял 37 строчку рейтинга», — говорится в сообщении.

В прошлом году университет занимал 38-е место в этом рейтинге. Комментируя рост позиций, ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что в основе этой оценки «лежит ежедневный труд многотысячного коллектива университета».

«Рост позиций МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его закрепление в ТОП-40 ведущих вузов мира является признанием усилий по развитию отечественной высшей школы в целом, очевидным для всех знаком уверенного движения вперед», — подчеркнул Садовничий.

По словам ректора, МГУ не только не растерял набранную динамику развития в сложный из-за пандемии коронавируса год, но и «упрочил свой статус как одного из ведущих центров на карте мирового образовательного пространства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных