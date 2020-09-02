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МГУ вошел в топ 25 лучших вузов мира по качеству образования

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Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова занял 21-е место в мировом рейтинге университетов Times Higher Education World University Rankings, сообщили в пресс-службе вуза.

«МГУ имени М.В. Ломоносова занял 21-е место по качеству образования в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education (THE) World University Ranking – 2021», – говорится в сообщении. По совокупному числу показателей МГУ поднялся на 15 позиций и занял 174-е место, по показателю «исследования» – 55-е место, по показателю «финансовые поступления» от отраслевой исследовательской деятельности – 40-е место, рассказали в университете.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам. В частности, вирусологи университета работают над вакциной, которая будет способна защитить от большинства опасных вирусов. Наращивается вычислительная мощность суперкомпьютера МГУ «Ломоносов-2», который позволяет искать лекарство от коронавируса прямого действия.

Рейтинг THE WUR оценивает более 1500 университетов из 93 стран мира. Первую строчку исследования пятый год подряд занял британский Оксфордский университет, на втором месте Стэнфордский университет (США). Замыкает тройку лидеров Гарвардский университет (США). В целом в топ-10 представлены восемь вузов США и два Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных