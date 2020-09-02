МГУ вошел в топ 25 лучших вузов мира по качеству образования

«МГУ имени М.В. Ломоносова занял 21-е место по качеству образования в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education (THE) World University Ranking – 2021», – говорится в сообщении. По совокупному числу показателей МГУ поднялся на 15 позиций и занял 174-е место, по показателю «исследования» – 55-е место, по показателю «финансовые поступления» от отраслевой исследовательской деятельности – 40-е место, рассказали в университете.