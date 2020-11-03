Школы Свердловской области перейдут на дистанционный режим после каникул
Школьники в Свердловской области после двухнедельных каникул неделю будут учиться дистанционно, заявил в ходе брифинга замгубернатора региона Павел Креков.
«Впервые за последнее время коэффицент распространения снизился ниже 1 и сейчас 0,9 <…>. Мы думаем, что сказалось введение каникул, это привело к задержке роста и даже незначительному снижению, именно поэтому сегодня принято решение о том, что по завершению каникул мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционное обучение», — пояснил Креков (цитата по ТАСС).
26 октября губернатор области Евгений Куйвашев рекомендовал продлить до 14 дней школьные каникулы. Также власти региона рекомендовали вузам с 27 октября перейти на дистанционное обучение. Из-за рисков распространения коронавируса каникулы в свердловских школах продлены до 9 ноября.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы в школах города с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики с 1 по 5 класс вернулись в школы, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 8 ноября.