Школы Свердловской области перейдут на дистанционный режим после каникул

«Впервые за последнее время коэффицент распространения снизился ниже 1 и сейчас 0,9 <…>. Мы думаем, что сказалось введение каникул, это привело к задержке роста и даже незначительному снижению, именно поэтому сегодня принято решение о том, что по завершению каникул мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционное обучение», — пояснил Креков (цитата по ТАСС).