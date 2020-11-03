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Школы Свердловской области перейдут на дистанционный режим после каникул

Ведомости

Школьники в Свердловской области после двухнедельных каникул неделю будут учиться дистанционно, заявил в ходе брифинга замгубернатора региона Павел Креков. 

«Впервые за последнее время коэффицент распространения снизился ниже 1 и сейчас 0,9 <…>. Мы думаем, что сказалось введение каникул, это привело к задержке роста и даже незначительному снижению, именно поэтому сегодня принято решение о том, что по завершению каникул мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционное обучение», — пояснил Креков (цитата по ТАСС). 

26 октября губернатор области Евгений Куйвашев рекомендовал продлить до 14 дней школьные каникулы. Также власти региона рекомендовали вузам с 27 октября перейти на дистанционное обучение. Из-за рисков распространения коронавируса каникулы в свердловских школах продлены до 9 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы в школах города с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики с 1 по 5 класс вернулись в школы, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 8 ноября.

Ранее по теме: Глава Минпросвещения оценил ситуацию с коронавирусом в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных