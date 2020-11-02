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Глава Минпросвещения оценил ситуацию с коронавирусом в школах

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Эпидемиологическая ситуация в российских школах управляемая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«В целом на сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений», — сказал Кравцов. 

Ранее, 28 октября, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что ситуация с коронавирусом в высших учебных заведениях России непростая, 152 вуза перешли на дистанционный формат обучения. По словам министра, ситуация с COVID-19 в студенческих общежитиях не везде благополучная, но управляемая.  

В связи с распространением коронавируса в московских школах с 5 по 18 октября  были объявлены каникулы. Затем каникулы для школьников ввели главы еще нескольких регионов. В Москве с 19 октября школьники с 1 по 5 класс учатся очно, школьники с 6 по 11 класс до 8 ноября будут учиться дистанционно.

Ранее по теме: В России выявили 18 257 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных