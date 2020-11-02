Глава Минпросвещения оценил ситуацию с коронавирусом в школах

В связи с распространением коронавируса в московских школах с 5 по 18 октября были объявлены каникулы. Затем каникулы для школьников ввели главы еще нескольких регионов. В Москве с 19 октября школьники с 1 по 5 класс учатся очно, школьники с 6 по 11 класс до 8 ноября будут учиться дистанционно.