Глава Минпросвещения оценил ситуацию с коронавирусом в школах
Эпидемиологическая ситуация в российских школах управляемая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
«В целом на сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений», — сказал Кравцов.
Ранее, 28 октября, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что ситуация с коронавирусом в высших учебных заведениях России непростая, 152 вуза перешли на дистанционный формат обучения. По словам министра, ситуация с COVID-19 в студенческих общежитиях не везде благополучная, но управляемая.
В связи с распространением коронавируса в московских школах с 5 по 18 октября были объявлены каникулы. Затем каникулы для школьников ввели главы еще нескольких регионов. В Москве с 19 октября школьники с 1 по 5 класс учатся очно, школьники с 6 по 11 класс до 8 ноября будут учиться дистанционно.