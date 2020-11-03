Туристка из России утонула во время отдыха в Турции
Туристка из России утонула в море в турецкой Аланье, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.
«Подтверждаем смерть в результате утопления», — говорится в сообщении. Представитель дипмиссии уточнил, что у погибшей не был подтвержден коронавирус.
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле сообщил, что в Средиземном море у берегов города Аланья в турецкой провинции Анталья затонул экскурсионный катер. Один человек погиб, он был гражданином России.
Турция была одной из первых стран, с которой Россия открыла транспортное сообщение в августе, прерванное в марте в связи с распространением коронавируса. За три месяца страну, по данным российского МИД, посетили более 1 млн человек. Из них 11 скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, а всего заразились более 300 человек.