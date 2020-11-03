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Туристка из России утонула во время отдыха в Турции

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Туристка из России утонула в море в турецкой Аланье, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

«Подтверждаем смерть в результате утопления», — говорится в сообщении. Представитель дипмиссии уточнил, что у погибшей не был подтвержден коронавирус. 

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле сообщил, что в Средиземном море у берегов города Аланья в турецкой провинции Анталья затонул экскурсионный катер. Один человек погиб, он был гражданином России.

Турция была одной из первых стран, с которой Россия открыла транспортное сообщение в августе, прерванное в марте в связи с распространением коронавируса. За три месяца страну, по данным российского МИД, посетили более 1 млн человек. Из них 11 скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, а всего заразились более 300 человек.

Ранее по теме: Попова назвала Турцию главным источником «завезенного» коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных