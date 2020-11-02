Попова назвала Турцию главным источником «завезенного» коронавируса

«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания», — сказал Мишустин. По его словам, «уровень заболеваемости все еще высокий, в ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму». Он также потребовал исключить формализм и не замалчивать проблемы, возникающие при борьбе с коронавирусом в регионах. «Важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, и вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решений проблем», — сказал Мишустин на заседании.