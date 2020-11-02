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Попова назвала Турцию главным источником «завезенного» коронавируса

С 1 августа из страны в Россию вернулись почти 1,5 млн человек
Татьяна Морозова
Burhan Ozbilici / AP

Большинство (90%) граждан России, вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По ее словам, «необходимо обсудить это и предложить определеннее меры». О каких конкретно мерах идет речь, Попова не уточнила. 

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных, 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики. Поэтому здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры, потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики», — сказала она. 

В ходе заседания Попова назвала и другую статистику. По ее словам, почти 55% заразившихся коронавирусом в России сейчас имеют симптомы ОРВИ, а почти у каждого пятого (19%) заболевшего развивается пневмония. При этом в начале осени пневмония наблюдалась у четверти заболевших. Попова также заявила, что показатель заболеваемости в России с 1 сентября увеличился с 3,8 до 12 случаев на 100 000 человек.

Рост заболеваемости в России продолжается в 33 регионах, заявила Попова, и лишь в двух — снижается. Еще в 19 регионах страны идет стадия «замедления эпидпроцесса». Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в регионах и констатировал высокую загруженность системы здравоохранения.

«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания», — сказал Мишустин. По его словам, «уровень заболеваемости все еще высокий, в ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму». Он также потребовал исключить формализм и не замалчивать проблемы, возникающие при борьбе с коронавирусом в регионах. «Важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, и вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решений проблем», — сказал Мишустин на заседании. 

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 655 038 случаев заражения, выздоровели 1 236 033 человека, умерли 28 473. Оперштаб зафиксировал рекордное за все время пандемии число заражений коронавирусом за последние сутки — 18 665. 2 ноября показатель оказался на уровне 18 257 случаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных