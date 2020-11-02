Попова назвала Турцию главным источником «завезенного» коронавируса

Попова назвала Турцию главным источником «завезенного» коронавирусаС 1 августа из страны в Россию вернулись почти 1,5 млн человек
Большинство (90%) граждан России, вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По ее словам, «необходимо обсудить это и предложить определеннее меры». О каких конкретно мерах идет речь, Попова не уточнила.
«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных, 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики. Поэтому здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры, потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики», — сказала она.
В ходе заседания Попова назвала и другую статистику. По ее словам, почти 55% заразившихся коронавирусом в России сейчас имеют симптомы ОРВИ, а почти у каждого пятого (19%) заболевшего развивается пневмония. При этом в начале осени пневмония наблюдалась у четверти заболевших. Попова также заявила, что показатель заболеваемости в России с 1 сентября увеличился с 3,8 до 12 случаев на 100 000 человек.
Рост заболеваемости в России продолжается в 33 регионах, заявила Попова, и лишь в двух — снижается. Еще в 19 регионах страны идет стадия «замедления эпидпроцесса». Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в регионах и констатировал высокую загруженность системы здравоохранения.
«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания», — сказал Мишустин. По его словам, «уровень заболеваемости все еще высокий, в ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму». Он также потребовал исключить формализм и не замалчивать проблемы, возникающие при борьбе с коронавирусом в регионах. «Важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, и вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решений проблем», — сказал Мишустин на заседании.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 655 038 случаев заражения, выздоровели 1 236 033 человека, умерли 28 473. Оперштаб зафиксировал рекордное за все время пандемии число заражений коронавирусом за последние сутки — 18 665. 2 ноября показатель оказался на уровне 18 257 случаев.