В Турции за три месяца от коронавируса умерли 11 россиян

«По состоянию на 30 октября этого года, положение такое: общее число наших туристов, показавших во время пребывания в Турции положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, составляет 326 человек. К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11», — рассказал он.