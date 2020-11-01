В Турции за три месяца от коронавируса умерли 11 россиян
В Турции с момента открытия курортного сезона умерли 11 россиян, у которых был диагностирован коронавирус, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью «Интерфаксу».
«По состоянию на 30 октября этого года, положение такое: общее число наших туристов, показавших во время пребывания в Турции положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, составляет 326 человек. К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11», — рассказал он.
Посол обратил внимание на то, что с открытия курортного сезона Турцию посетили более миллиона граждан России. Госпитализирован сейчас 31 человек, еще 87 изолированы по месту отдыха.
Международное авиасообщение возобновилось в России 1 августа. Сначала оно было открыто с тремя странами – Великобританией, Танзанией и Турцией. При этом поездки в Стамбул и Анкару стали доступны с 1 августа, на турецкие курорты – с 10 августа.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 46 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов. В России, по данным оперштаба на 1 ноября, COVID-19 заболел 1 636 781 гражданин, причем у 18 665 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 28 235 жителей, 1 225 673 человека выздоровели.