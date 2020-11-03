Число раненных в результате теракта в Вене возросло до 22
В результате теракта в Вене вечером 2 ноября были ранены 22 человека, еще четверо погибли, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.
«На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены», — сказал он (цитата по ТАСС). Глава ведомства добавил, что по делу о теракте в настоящий момент временно задержаны 14 человек из окружения ликвидированного ранее стрелка.
При этом Нехаммер не исключил, что теракт в Вене совершил один стрелок. До этого правоохранительные органы австрийской столицы допустили, что нападавших могло быть четверо.
Вчера вечером, 2 ноября, в шести районах Вены произошла стрельба. В результате нападавший был убит. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ. В его квартире прошли 18 обысков, отметил Нехаммер.