Число раненных в результате теракта в Вене возросло до 22

«На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены», — сказал он (цитата по ТАСС). Глава ведомства добавил, что по делу о теракте в настоящий момент временно задержаны 14 человек из окружения ликвидированного ранее стрелка.