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Число раненных в результате теракта в Вене возросло до 22

Ведомости

В результате теракта в Вене вечером 2 ноября были ранены 22 человека, еще четверо погибли, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

«На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены», — сказал он (цитата по ТАСС). Глава ведомства добавил, что по делу о теракте в настоящий момент временно задержаны 14 человек из окружения ликвидированного ранее стрелка.

При этом Нехаммер не исключил, что теракт в Вене совершил один стрелок. До этого правоохранительные органы австрийской столицы допустили, что нападавших могло быть четверо.

Вчера вечером, 2 ноября, в шести районах Вены произошла стрельба. В результате нападавший был убит. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ. В его квартире прошли 18 обысков, отметил Нехаммер.

Ранее по теме: 4 погибли, 22 пострадали в результате теракта в Вене. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных