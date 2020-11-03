Пятеро погибли, семнадцать пострадали в результате теракта в Вене. Главное

По информации издания Kurier, первые сообщения о выстрелах в австрийской столице стали появляться около 20:00 по местному времени. Стрельба началась около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс. По данным полиции, затем она продолжилась еще в пяти местах в центре города, каждое из которых — недалеко от «отправной точки».