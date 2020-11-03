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Пятеро погибли, семнадцать пострадали в результате теракта в Вене. Главное

В стране объявлен трехдневный траур
Наталья Иванкина
Ronald Zak / АР

Вечером 2 ноября в шести центральных районах Вены произошла стрельба. Неизвестные стреляли по случайным прохожим. В результате четверо скончались, 17 получили ранения.

Собрали главное, что известно о случившемся.

На данный момент установлена личность только одного нападавшего, он был связан с запрещенной в России террористической организации «ИГ». Точное количество преступников неизвестно. Австрийские власти признали случившееся терактом.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что теперь в Вене проходят массовые задержания, в том числе — выходцев из балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Он добавил, что среди пострадавших в результате теракта нет россиян.

По информации издания Kurier, первые сообщения о выстрелах в австрийской столице стали появляться около 20:00 по местному времени. Стрельба началась около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс. По данным полиции, затем она продолжилась еще в пяти местах в центре города, каждое из которых — недалеко от «отправной точки».

Правоохранительные органы сообщили о стрельбе на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. В связи с этим полиция оцепила центр города и остановила движение общественного транспорта. 

Теракт в Вене. Фотогалерея

Преступники открыли стрельбу по прохожим в шести районах города, есть погибшие

Спустя два часа после начала стрельбы служба спасения сообщила о нескольких погибших и раненых, в числе последних — полицейский. Сейчас он находится в критическом состоянии. Кроме того, сообщалось, что в ходе перестрелки был убит один из нападавших.

Министр иностранных дел Австрии Карл Нехаммер назвал случившееся терактом. Он призвал граждан оставаться дома и предупредил, что атака преступников все еще продолжается. В связи с угрозой школьников освободили от занятий. 

К утру 3 ноября полиция подтвердила гибель четырех человек — двух женщин и двух мужчин. Еще 17 человек получили огнестрельные ранения и порезы. Из них семь находятся в критическом состоянии, сообщила пресс-секретарь ассоциации здравоохранения (APA). Состояние остальных оценивается как средней или легкой степени тяжести.

В Австрии закрыли синагоги и объявили трехдневный траур в связи с терактом. Свои соболезнования канцлеру Австрии Себастьяну Курцу выразил президент России Владимир Путин. Он назвал произошедшее «жестоким и циничным преступлением». Также российский лидер заявил о готовности укреплять антитеррористическое сотрудничество с Австрией.  

Правоохранительные органы Австрии заявили, что преступников было максимум четверо. Kurier со ссылкой на видеозаписи с места нападения сообщил, что у одного из них был автомат Калашникова. 

Убийца, которого застрелила полиция, имел северно-македонские корни и судимость за участие в террористической организации, сообщил Нехаммер. Ему было 20 лет. Преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался поддельным, двумя пистолетами и мачете. В его доме уже прошли обыски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных