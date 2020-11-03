Меркель назвала теракты в Австрии нападением на общие европейские ценности
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования канцлеру Австрии Себастьяну Курцу в связи с произошедшими 2 ноября терактами в Вене, назвав их нападением на общие европейские ценности, сообщили в пресс-службе немецкого кабмина.
«Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну. Это трусливое нападение также является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с еще большей энергией», — приводит «РИА Новости» выдержку из телеграммы.
Кроме того, Меркель выразила глубокие соболезнования от имени сограждан. «Я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — добавила она.
Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в результате теракта в Вене были ранены 22 человека, еще четверо погибли. Сообщалось, что стрельба велась в шести районах Вены. В результате нападавший был убит. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ.