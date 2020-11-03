Меркель назвала теракты в Австрии нападением на общие европейские ценности

Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в результате теракта в Вене были ранены 22 человека, еще четверо погибли. Сообщалось, что стрельба велась в шести районах Вены. В результате нападавший был убит. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ.