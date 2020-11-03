Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Меркель назвала теракты в Австрии нападением на общие европейские ценности

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования канцлеру Австрии Себастьяну Курцу в связи с произошедшими 2 ноября терактами в Вене, назвав их нападением на общие европейские ценности, сообщили в пресс-службе немецкого кабмина.

«Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну. Это трусливое нападение также является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с еще большей энергией», — приводит «РИА Новости» выдержку из телеграммы.

Кроме того, Меркель выразила глубокие соболезнования от имени сограждан. «Я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — добавила она.

Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в результате теракта в Вене были ранены 22 человека, еще четверо погибли. Сообщалось, что стрельба велась в шести районах Вены. В результате нападавший был убит. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ.

Ранее по теме: Число раненных в результате теракта в Вене возросло до 22

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных