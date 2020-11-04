Награжденного за борьбу с коронавирусом главврача в Дагестане отстранили от работы
В Дагестане отстранили от должности главного врача Городской клинической больницы Хаджимурада Малаева за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По ее данным, Малаев отправлял пациентов ГКБ на долечивание в одну из частных, платных клиник Махачкалы, аффилированную с его именем.
«Главный врач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев отстранён от занимаемой должности на основании представления прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства», — говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства добавили, что Малаеву было сделано три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой ГКБ. В результате внутренней проверки были обнаружены факты отправки пациентов больницы в частную клинику.
Ранее Хаджимурад Малаев был награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с COVID-19, которую учредил президент России Владимир Путин.