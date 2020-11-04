Награжденного за борьбу с коронавирусом главврача в Дагестане отстранили от работы

В Дагестане отстранили от должности главного врача Городской клинической больницы Хаджимурада Малаева за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По ее данным, Малаев отправлял пациентов ГКБ на долечивание в одну из частных, платных клиник Махачкалы, аффилированную с его именем.