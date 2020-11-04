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Награжденного за борьбу с коронавирусом главврача в Дагестане отстранили от работы

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В Дагестане отстранили от должности главного врача Городской клинической больницы Хаджимурада Малаева за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По ее данным, Малаев отправлял пациентов ГКБ на долечивание в одну из частных, платных клиник Махачкалы, аффилированную с его именем.

«Главный врач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев отстранён от занимаемой должности на основании представления прокуратуры о нарушении  антикоррупционного законодательства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что Малаеву было сделано три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой ГКБ. В результате внутренней проверки были обнаружены факты отправки пациентов больницы в частную клинику.

Ранее Хаджимурад Малаев был награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с COVID-19, которую учредил президент России Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных