Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114
Число погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир на западе Турции достигло 114 человек, сообщило Anadolu со ссылкой на турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
«В результате землетрясения погибли 114 человек, 1035 получили ранения,898 из раненых выписаны, 137 человек находятся на лечении», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 110 погибших. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.
В МВД Турции сообщали, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где также зафиксированы разрушения. Задержаны девять человек, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения.