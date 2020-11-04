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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114

Ведомости

Число погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир на западе Турции достигло 114 человек, сообщило Anadolu со ссылкой на турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«В результате землетрясения погибли 114 человек, 1035 получили ранения,898 из раненых выписаны, 137 человек находятся на лечении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 110 погибших. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.

В МВД Турции сообщали, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где также зафиксированы разрушения. Задержаны девять человек, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения.

Ранее по теме: Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 110 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных