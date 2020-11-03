Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 110 человек
Число погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир на западе Турции достигло 110 человек, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, передает ТАСС. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.
«После землетрясения в Измире извлечены тела 110 погибших. Травмы получили 1 027 человек. Мы не теряем надежду, и поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока из-под обломков не будет извлечен последний человек», - сказал он
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.
В МВД Турции сообщали, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где также зафиксированы разрушения. Были задержаны девять человек, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения.