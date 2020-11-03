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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 110 человек

Ведомости

Число погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир на западе Турции достигло 110 человек, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, передает ТАСС. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. 

«После землетрясения в Измире извлечены тела 110 погибших. Травмы получили 1 027 человек. Мы не теряем надежду, и поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока из-под обломков не будет извлечен последний человек», - сказал он

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.

В МВД Турции сообщали, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где также зафиксированы разрушения. Были задержаны девять человек, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения.

Ранее по теме: В Турции задержали причастных к строительству рухнувших в Измире зданий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных