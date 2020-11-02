В Турции задержали причастных к строительству рухнувших в Измире зданий
В Турции задержаны девять человек, которые причастны к строительству зданий, обрушившихся в результате землетрясения в Измире, передает агентство Anadolu. Ранее прокуратура города выдала ордер на их арест.
«Прокуратура Измира выдала ордер на арест девяти из 11 лиц, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения на западе Турции», — говорится в сообщении агентства в Twitter.
По данным агентства, число жертв землетрясения возросло до 91. Из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение продолжают 155 человек.
Ранее сообщалось, что погиб 51 человек, еще 896 пострадали. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.
В МВД Турции сообщали, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где также зафиксированы разрушения.