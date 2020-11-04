В Турции завершились поисково-спасательные работы после землетрясения
В турецкой провинции Измир на западе Турции завершились поисково-спасательные работы после землетрясения 30 октября, сообщает NTV со ссылкой на турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
По словам министра окружающей среды Турции Мурата Курума, начались работы по вывозу обломков.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.
В результате землетрясения погибли 114 человек, еще 1035 получили ранения, 137 из них продолжают получать медицинскую помощь.
В МВД Турции сообщали, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где также зафиксированы разрушения. Задержаны девять человек, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения.