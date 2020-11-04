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Эксперт назвал претендентов на право досрочной пенсии в 2021 году

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После повышения в России пенсионного возраста появились новые категории людей, которые могут выходить на пенсию досрочно, рассказал глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. К таковым относятся люди предпенсионного возраста, которые не смогли найти новую работу, многодетные матери и люди с большим стажем работы, пишет «Прайм».

Как пояснил Биезбардис, на досрочную пенсию могут претендовать мужчины и женщины, отработавшие 25 и 20 лет соответственно, которым осталось два года до выхода на пенсию и они не могут найти новое место. Подтвердить свое положение они должны будут справкой из центра занятости.

Для многодетных матерей срок выхода на пенсию зависит от количества детей: сколько их, настолько лет раньше установленного срока можно начать получать выплаты. При этом женщины, у которых пять детей и больше могут уйти на пенсию в 50 лет. Трудовой стаж при этом должен быть от 15 лет. 

Кроме того, право выхода на пенсию в 50 лет имеют женщины с двумя и более детьми, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. 

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Также обратиться за досрочной пенсией могут женщины и мужчины со страховым стажем 37 лет и 42 года соответственно, отметил эксперт. Однако сделать это они могут лишь в том случае, если им уже исполнилось 55 или 60 лет.

«Неизменным — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — остался пенсионный возраст для назначения накопительной пенсии и пенсии, которая была сформирована из добровольных взносов граждан и их работодателей», — сказал Биезбардис агентству «Прайм».

В соответствии с законом, принятым в октябре 2018 г., пенсионный возраст в России постепенно будет повышаться. К 2028 г. он будет установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До этого он составлял 55 и 60 лет соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных