Эксперт назвал претендентов на право досрочной пенсии в 2021 году

Для многодетных матерей срок выхода на пенсию зависит от количества детей: сколько их, настолько лет раньше установленного срока можно начать получать выплаты. При этом женщины, у которых пять детей и больше могут уйти на пенсию в 50 лет. Трудовой стаж при этом должен быть от 15 лет.