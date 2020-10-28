Глава Минфина выступил против индексации пенсий работающих пенсионеров
Возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что работающие получают зарплату и пенсию, более справедливо помогать неработающим пенсионерам, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. <…> Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка», — сказал Силуанов.
Министр пояснил, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. Если пенсионер работает, он не теряет свой доход. «Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — добавил Силуанов.
Министр отметил, что заработная плата в прошлые годы и по прогнозу в среднем растет выше уровня инфляции. «Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а вопрос в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите: «Давайте еще и индексировать пенсию»», — подчеркнул Силуанов.
Замглавы комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в ходе вебинара «Единой России» заявила, что правительство обсуждает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. В ближайшее время будет понятен механизм индексации, добавила Бибикова.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.