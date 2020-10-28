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Глава Минфина выступил против индексации пенсий работающих пенсионеров

Ведомости

Возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что работающие получают зарплату и пенсию, более справедливо помогать неработающим пенсионерам, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. <…> Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка», — сказал Силуанов. 

Министр пояснил, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. Если пенсионер работает, он не теряет свой доход. «Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — добавил Силуанов. 

Министр отметил, что заработная плата в прошлые годы и по прогнозу в среднем растет выше уровня инфляции. «Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а вопрос в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите: «Давайте еще и индексировать пенсию»», — подчеркнул Силуанов.

Замглавы комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в ходе вебинара «Единой России» заявила, что правительство обсуждает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. В ближайшее время будет понятен механизм индексации, добавила Бибикова.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Ранее по теме: Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных