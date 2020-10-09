Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
Фракция «Единой России» в Госдуме направила в правительство предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил ТАСС первый замглавы фракции Андрей Исаев. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 г.
«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», — рассказал Исаев. Фракция разработала несколько сценариев восстановления индексации пенсий: одновременное восстановление и поэтапное, отметил он.
Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил ТАССу, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.