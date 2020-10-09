Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», — рассказал Исаев. Фракция разработала несколько сценариев восстановления индексации пенсий: одновременное восстановление и поэтапное, отметил он.