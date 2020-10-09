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Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

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Фракция «Единой России» в Госдуме направила в правительство предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил ТАСС первый замглавы фракции Андрей Исаев. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 г.

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», — рассказал Исаев. Фракция разработала несколько сценариев восстановления индексации пенсий: одновременное восстановление и поэтапное, отметил он.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил ТАССу, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Ранее по теме: Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных