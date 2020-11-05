Эксперт оценил длительность заразности пациентов с коронавирусом
Заболевший новой коронавирусной инфекцией остается заразным в течение 10-20 дней после появления симптомов, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова.
«В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть до 20 дней», — сказал Чуланов. В редких случаях положительный результат анализа может выявляться до двух месяцев, однако это не значит, что человек является инфекционно опасным, отметил он.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что человек, инфицированный COVID-19, наиболее заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.
По данным оперштаба, в России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169.