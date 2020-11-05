Эксперт оценил длительность заразности пациентов с коронавирусом

«В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть до 20 дней», — сказал Чуланов. В редких случаях положительный результат анализа может выявляться до двух месяцев, однако это не значит, что человек является инфекционно опасным, отметил он.