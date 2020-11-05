Песков заявил о сбоях в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах

«Опыт каждой страны имеет как положительные стороны, так и отрицательные стороны. Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом. И прежде всего на свой опыт весенний Россия и опирается. Конечно же принимая во внимание все наработки других стран», — сказал Песков в ответ на вопрос, учитывается ли Кремлём опыт других стран, которые отводят полные проверки населения.