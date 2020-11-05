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Песков заявил о сбоях в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах

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Кремль фиксирует сбои в работе по борьбе с коронавирусом в некоторых регионах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях. К сожалению, в некоторых регионах мы видим сбои, об этом известно президенту. Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои», — сказал Песков журналистам.

На просьбу назвать отличившиеся в отрицательном смысле регионы Песков ответил: «А зачем их называть в очередной раз? За последние две недели они хорошо известны. Все эти ситуации фигурируют в СМИ». С вопросами о списке регионов, где зафиксированы сбои в системе здравоохранения, представитель Кремля предложил обращаться в правительственный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Конечно, Кремль не является штабом для ежедневной, ежечасной работы, которая в круглосуточном режиме ведётся. Все-таки это штаб, который в Белом доме», — подчеркнул пресс-секретарь президента. По словам Пескова, Россия принимает во внимание действия других стран в борьбе с инфекцией, но прежде всего полагается на собственный опыт, полученный весной этого года.

«Опыт каждой страны имеет как положительные стороны, так и отрицательные стороны. Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом. И прежде всего на свой опыт весенний Россия и опирается. Конечно же принимая во внимание все наработки других стран», — сказал Песков в ответ на вопрос, учитывается ли Кремлём опыт других стран, которые отводят полные проверки населения.

Второй день подряд в России выявляют свыше 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба на 5 ноября, общее число случаев выявления заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек.

Ранее по теме: В Минздраве назвали основные проблемы в борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных