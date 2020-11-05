Песков заявил о сбоях в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах
Кремль фиксирует сбои в работе по борьбе с коронавирусом в некоторых регионах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях. К сожалению, в некоторых регионах мы видим сбои, об этом известно президенту. Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои», — сказал Песков журналистам.
На просьбу назвать отличившиеся в отрицательном смысле регионы Песков ответил: «А зачем их называть в очередной раз? За последние две недели они хорошо известны. Все эти ситуации фигурируют в СМИ». С вопросами о списке регионов, где зафиксированы сбои в системе здравоохранения, представитель Кремля предложил обращаться в правительственный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Конечно, Кремль не является штабом для ежедневной, ежечасной работы, которая в круглосуточном режиме ведётся. Все-таки это штаб, который в Белом доме», — подчеркнул пресс-секретарь президента. По словам Пескова, Россия принимает во внимание действия других стран в борьбе с инфекцией, но прежде всего полагается на собственный опыт, полученный весной этого года.
«Опыт каждой страны имеет как положительные стороны, так и отрицательные стороны. Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом. И прежде всего на свой опыт весенний Россия и опирается. Конечно же принимая во внимание все наработки других стран», — сказал Песков в ответ на вопрос, учитывается ли Кремлём опыт других стран, которые отводят полные проверки населения.
Второй день подряд в России выявляют свыше 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба на 5 ноября, общее число случаев выявления заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек.