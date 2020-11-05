В Греции ввели карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
Греция вводит всеобщий карантин в стране с 7 по 30 ноября из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
«Мы решили, что с 06:00 по местному времени в субботу по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября», — сказал он (цитата по ТАСС).
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом в Греции превысило 46 890. При этом умерло в результате заражения 673 человека. Вчера, 4 ноября, в стране был зафиксированный максимальный за все время пандемии суточный прирост заражений в стране: вирус обнаружили у 2646 человек.
Ранее повторный карантин ввели несколько стран Евросоюза. Первой это сделала Ирландия. За ней последовали Чехия, Словения, Германия, Франция и Бельгия.
В России суточный прирост случаев коронавируса второй день подряд превышает 19 000 случаев, следует из данных оперштаба. Сегодня вирус был выявлен у 19 404 человек. Общее число россиян, заболевших COVID-19, достигло 1 712 858. При этом 29 509 пациентов умерли. Количество активных случаев заражения составляет 404 180.