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В Греции ввели карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом

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Греция вводит всеобщий карантин в стране с 7 по 30 ноября из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Мы решили, что с 06:00 по местному времени в субботу по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября», — сказал он (цитата по ТАСС).

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом в Греции превысило 46 890. При этом умерло в результате заражения 673 человека. Вчера, 4 ноября, в стране был зафиксированный максимальный за все время пандемии суточный прирост заражений в стране: вирус обнаружили у 2646 человек. 

Ранее повторный карантин ввели несколько стран Евросоюза. Первой это сделала Ирландия. За ней последовали Чехия, Словения, Германия, Франция и Бельгия.

В России суточный прирост случаев коронавируса второй день подряд превышает 19 000 случаев, следует из данных оперштаба. Сегодня вирус был выявлен у 19 404 человек. Общее число россиян, заболевших COVID-19, достигло 1 712 858. При этом 29 509 пациентов умерли. Количество активных случаев заражения составляет 404 180.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили о наступлении критического этапа пандемии в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных