В Греции ввели карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом в Греции превысило 46 890. При этом умерло в результате заражения 673 человека. Вчера, 4 ноября, в стране был зафиксированный максимальный за все время пандемии суточный прирост заражений в стране: вирус обнаружили у 2646 человек.