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В ВОЗ заявили о наступлении критического этапа пандемии в мире

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Пандемия коронавируса в мире находится на критическом этапе, заявила ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, некоторые страны находятся в тяжелом положении», — сказала Вуйнович. 

Представитель ВОЗ добавила, что заболеваемость коронавирусом продолжает ускоряться, однако число новых случаев смерти от вируса в последнее время относительно стабильно. Вуйнович отметила, что новый рост заболеваемости можно рассматривать как продолжение первой волны заболеваемости коронавирусом. «В апреле-июне мы наблюдали снижение новых случаев, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается», — сказала Вуйнович.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 ноября, в России за сутки было выявлено 18 648 случаев заражения коронавирусом. За весь период в России зарегистрировано около 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,2 млн человек выздоровели. Почти 29 000 пациентов умерли от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных