В ВОЗ заявили о наступлении критического этапа пандемии в мире

Представитель ВОЗ добавила, что заболеваемость коронавирусом продолжает ускоряться, однако число новых случаев смерти от вируса в последнее время относительно стабильно. Вуйнович отметила, что новый рост заболеваемости можно рассматривать как продолжение первой волны заболеваемости коронавирусом. «В апреле-июне мы наблюдали снижение новых случаев, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается», — сказала Вуйнович.