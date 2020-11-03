В ВОЗ заявили о наступлении критического этапа пандемии в мире
Пандемия коронавируса в мире находится на критическом этапе, заявила ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, некоторые страны находятся в тяжелом положении», — сказала Вуйнович.
Представитель ВОЗ добавила, что заболеваемость коронавирусом продолжает ускоряться, однако число новых случаев смерти от вируса в последнее время относительно стабильно. Вуйнович отметила, что новый рост заболеваемости можно рассматривать как продолжение первой волны заболеваемости коронавирусом. «В апреле-июне мы наблюдали снижение новых случаев, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается», — сказала Вуйнович.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 ноября, в России за сутки было выявлено 18 648 случаев заражения коронавирусом. За весь период в России зарегистрировано около 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,2 млн человек выздоровели. Почти 29 000 пациентов умерли от вируса.