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Посольство России проверяет информацию о задержанных в Вене россиянах

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Посольство России в Австрии перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о теракте в Вене, заявил российский посол Дмитрий Любинский.

«Посольство перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о венском теракте, но таких подтверждений у нас нет», — цитирует «РИА Новости» Любинского.

Ранее начальник полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что среди задержанных в рамках расследования теракта в Вене есть граждане России. Всего сообщалось о 14 задержанных, среди которых есть люди с двойным гражданством, В частности, речь шла о гражданстве Бангладеш, Северной Македонии, Турции, России, Австрии.

Ранее по теме: Полиция Австрии сообщила о задержанных россиянах по делу о теракте в Вене

Как отмечает «РИА Новости», о более конкретных сведениях в полиции Вены сообщать отказались, сославшись на закон о защите персональных данных. «Ввиду закона о защите персональных данных я не могу вам дать более конкретные сведения о задержанных лицах», — сказал пресс-секретарь полиции Барбара Гасс.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, в результате нападения на людей на шести разных улицах погибли четыре человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (запрещена в России) , стрелявший был ликвидирован. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за попытку примкнуть к ИГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных