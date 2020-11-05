Посольство России проверяет информацию о задержанных в Вене россиянах
Посольство России в Австрии перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о теракте в Вене, заявил российский посол Дмитрий Любинский.
«Посольство перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о венском теракте, но таких подтверждений у нас нет», — цитирует «РИА Новости» Любинского.
Ранее начальник полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что среди задержанных в рамках расследования теракта в Вене есть граждане России. Всего сообщалось о 14 задержанных, среди которых есть люди с двойным гражданством, В частности, речь шла о гражданстве Бангладеш, Северной Македонии, Турции, России, Австрии.
Как отмечает «РИА Новости», о более конкретных сведениях в полиции Вены сообщать отказались, сославшись на закон о защите персональных данных. «Ввиду закона о защите персональных данных я не могу вам дать более конкретные сведения о задержанных лицах», — сказал пресс-секретарь полиции Барбара Гасс.
Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, в результате нападения на людей на шести разных улицах погибли четыре человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (запрещена в России) , стрелявший был ликвидирован. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за попытку примкнуть к ИГ.