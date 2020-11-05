Посольство России проверяет информацию о задержанных в Вене россиянах

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, в результате нападения на людей на шести разных улицах погибли четыре человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (запрещена в России) , стрелявший был ликвидирован. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за попытку примкнуть к ИГ.