Полиция Австрии сообщила о задержанных россиянах по делу о теракте в Вене

«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — сообщил начальник полиции Вены.