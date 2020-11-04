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Полиция Австрии сообщила о задержанных россиянах по делу о теракте в Вене

Ведомости

Среди задержанных в рамках расследования теракта в Вене есть граждане России, сообщил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль, слова которого передает ТАСС.

«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — сообщил начальник полиции Вены.

Задержания проходили 3 ноября. В отношении них ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, в результате нападения погибли четыре человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Устроивший нападение также был убит. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных