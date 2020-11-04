Полиция Австрии сообщила о задержанных россиянах по делу о теракте в Вене
Среди задержанных в рамках расследования теракта в Вене есть граждане России, сообщил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль, слова которого передает ТАСС.
«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — сообщил начальник полиции Вены.
Задержания проходили 3 ноября. В отношении них ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.
Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, в результате нападения погибли четыре человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Устроивший нападение также был убит. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.