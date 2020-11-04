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МВД Австрии подтвердило версию о террористе-одиночке в Вене

Ведомости

Следователи на основе изученных видеозаписей пришли к выводу, что теракт в Вене 2 ноября совершил один человек, сообщил в ходе пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

«Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей», — сказал он, добавив, что изучение видео завершено (цитата по ТАСС).

В результате теракта в Вене погибла гражданка Германии

Ранее правоохранительные органы Вены говорили, что преступников могло быть максимум четверо, однако удалось раскрыть личность только одного, который был убит в ночь нападения. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ (запрещена в России) и освобожден досрочно, потому что якобы отошел от прежних взглядов. 

После убийства у преступника обнаружили мачете и автомат. В его доме прошли обыски, следователи задержали 14 людей из его окружения. Кроме того, в связи с произошедшим правоохранительными органами был задержан один человек в австрийском городе Линц и двое — в швейцарском городе Винтертур. 

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, в результате нападения погибли четыре человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. 

Ранее по теме: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных