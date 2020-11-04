МВД Австрии подтвердило версию о террористе-одиночке в Вене

Ранее правоохранительные органы Вены говорили, что преступников могло быть максимум четверо, однако удалось раскрыть личность только одного, который был убит в ночь нападения. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ (запрещена в России) и освобожден досрочно, потому что якобы отошел от прежних взглядов.