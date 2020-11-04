МВД Австрии подтвердило версию о террористе-одиночке в Вене
Следователи на основе изученных видеозаписей пришли к выводу, что теракт в Вене 2 ноября совершил один человек, сообщил в ходе пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.
«Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей», — сказал он, добавив, что изучение видео завершено (цитата по ТАСС).
Ранее правоохранительные органы Вены говорили, что преступников могло быть максимум четверо, однако удалось раскрыть личность только одного, который был убит в ночь нападения. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ (запрещена в России) и освобожден досрочно, потому что якобы отошел от прежних взглядов.
После убийства у преступника обнаружили мачете и автомат. В его доме прошли обыски, следователи задержали 14 людей из его окружения. Кроме того, в связи с произошедшим правоохранительными органами был задержан один человек в австрийском городе Линц и двое — в швейцарском городе Винтертур.
Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, в результате нападения погибли четыре человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.