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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

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Запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Вене 2 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на публикацию связанного с террористами агентства.

«Заявление сопровождалось фотографией бородатого мужчины по имени «Абу Дагна аль-Олбани» и сообщением, что он в понедельник напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулеметом, прежде чем сам был убит австрийской полицией», — пишет Reuters.

Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт. По данным МВД Австрии, в результате стрельбы по случайным прохожим в центре города погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит, полиция ищет его возможных сообщников.

Ранее сегодня полиция кантона Цюрих в Швейцарии сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Винтертур двух человек по подозрению к причастности в теракту в Вене.

Ранее по теме: 4 погибли, 22 пострадали в результате теракта в Вене. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных