ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

«Заявление сопровождалось фотографией бородатого мужчины по имени «Абу Дагна аль-Олбани» и сообщением, что он в понедельник напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулеметом, прежде чем сам был убит австрийской полицией», — пишет Reuters.