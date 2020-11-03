ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене
Запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Вене 2 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на публикацию связанного с террористами агентства.
«Заявление сопровождалось фотографией бородатого мужчины по имени «Абу Дагна аль-Олбани» и сообщением, что он в понедельник напал на толпу в центре Вены с пистолетом и пулеметом, прежде чем сам был убит австрийской полицией», — пишет Reuters.
Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт. По данным МВД Австрии, в результате стрельбы по случайным прохожим в центре города погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит, полиция ищет его возможных сообщников.
Ранее сегодня полиция кантона Цюрих в Швейцарии сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Винтертур двух человек по подозрению к причастности в теракту в Вене.