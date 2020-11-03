В Швейцарии задержали двух человек из-за теракта в Вене
Два человека были задержаны в швейцарском городе Винтертур в связи с терактом в Вене, сообщает полиция кантона Цюрих.
«Полицейское расследование привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Двое мужчин были арестованы во вторник днем по согласованию с австрийскими властями», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции кантона.
В данный момент правоохранительные органы устанавливают связь задержанных с человеком, который совершил нападение в Вене.
Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт. По данным МВД Австрии, в результате стрельбы по случайным прохожим в центре города погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит полицией, полиция ищет его возможных сообщников.