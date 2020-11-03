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В Швейцарии задержали двух человек из-за теракта в Вене

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Два человека были задержаны в швейцарском городе Винтертур в связи с терактом в Вене, сообщает полиция кантона Цюрих.

«Полицейское расследование привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Двое мужчин были арестованы во вторник днем ​​по согласованию с австрийскими властями», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции кантона.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают связь задержанных с человеком, который совершил нападение в Вене.

Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт. По данным МВД Австрии, в результате стрельбы по случайным прохожим в центре города погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит полицией, полиция ищет его возможных сообщников.

Ранее по теме: 4 погибли, 22 пострадали в результате теракта в Вене. Главное

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных