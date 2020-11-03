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В результате теракта в Вене погибла гражданка Германии

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Гражданка Германии погибла в результате теракта в Вене, подтвердил глава немецкого МИД Хайко Маас в своем Twitter

«Гражданка Германии также является жертвой нападения в Вене. Наши соболезнования ее семье и друзьям», — написал Маас. До этого было известно о четырех жертвах теракта, указывалось что двое погибших — женщины. Их гражданство не уточнялось, также сообщалось о 22 пострадавших.

Один из нападавших, вооруженный автоматом и мачете, был убит полицией. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии. Он ранее был судим за участие в террористической организации, за что был приговорен к тюремному сроку в 2019 г.

Однако, по словам главы МВД Австрии Карла Нехаммера, террорист был досрочно отпущен после нескольких месяцев заключения. Нехаммер заявил, что преступнику удалось обмануть программу австрийского Минюста про дерадикализации экстремистов и анонсировал пересмотр ее механизмов.

Остальные участники нападения пока не найдены. В австрийском городе Линц спецназ задержал человека, предположительно связанного с нападением. Оперативно-розыскной мероприятия ведутся по всей Австрии.

Ранее по теме: 4 погибли, 22 пострадали в результате теракта в Вене. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных