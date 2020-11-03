В результате теракта в Вене погибла гражданка Германии
Гражданка Германии погибла в результате теракта в Вене, подтвердил глава немецкого МИД Хайко Маас в своем Twitter
«Гражданка Германии также является жертвой нападения в Вене. Наши соболезнования ее семье и друзьям», — написал Маас. До этого было известно о четырех жертвах теракта, указывалось что двое погибших — женщины. Их гражданство не уточнялось, также сообщалось о 22 пострадавших.
Один из нападавших, вооруженный автоматом и мачете, был убит полицией. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии. Он ранее был судим за участие в террористической организации, за что был приговорен к тюремному сроку в 2019 г.
Однако, по словам главы МВД Австрии Карла Нехаммера, террорист был досрочно отпущен после нескольких месяцев заключения. Нехаммер заявил, что преступнику удалось обмануть программу австрийского Минюста про дерадикализации экстремистов и анонсировал пересмотр ее механизмов.
Остальные участники нападения пока не найдены. В австрийском городе Линц спецназ задержал человека, предположительно связанного с нападением. Оперативно-розыскной мероприятия ведутся по всей Австрии.