В Австрии сообщили о досрочном выходе из тюрьмы исполнителя теракта в Вене
Убитый полицией исполнитель теракта в Вене ранее был досрочно выпущен из тюрьмы, где находился за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ (запрещена в России), сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции. Ее трансляция велась на странице полиции австрийской столицы в Facebook.
Министр подтвердил, что у убитого 20-летнего террориста, вооруженного мачете и укороченным автоматом, было двойное гражданство: Австрии и Северной Македонии. «Преступник уже имел судимость за попытку выезда на "джихад" и попытку примкнуть к террористическому объединению «Исламское государство». Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока», — сказал Нехаммер, уточнив, что в заключении исполнитель теракта в Вене находился с 25 апреля по 5 декабря 2019 г.
Глава МВД страны раскритиковал досрочное освобождение террориста. «Факт в том, что террористу удалось обмануть программу юстиции по дерадикализации людей, добиться преждевременного освобождения, — сказал Нехаммер. Министр пообещал пересмотреть механизмы программы содержания и перевоспитания радикалов.
Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, четыре террориста устроили стрельбу по случайным прохожим в центре города, в результате чего погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит полицией, остальные скрылись. Вечером 3 октября в австрийском Линце был арестован человек, предположительно связанный с терактом в Вене.