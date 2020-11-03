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В Австрии сообщили о досрочном выходе из тюрьмы исполнителя теракта в Вене

Ведомости

Убитый полицией исполнитель теракта в Вене ранее был досрочно выпущен из тюрьмы, где находился за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ (запрещена в России), сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции. Ее трансляция велась на странице полиции австрийской столицы в Facebook.

Министр подтвердил, что у убитого 20-летнего террориста, вооруженного мачете и укороченным автоматом, было двойное гражданство: Австрии и Северной Македонии. «Преступник уже имел судимость за попытку выезда на "джихад" и попытку примкнуть к террористическому объединению «Исламское государство». Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока», — сказал Нехаммер, уточнив, что в заключении исполнитель теракта в Вене находился с 25 апреля по 5 декабря 2019 г.

Глава МВД страны раскритиковал досрочное освобождение террориста. «Факт в том, что террористу удалось обмануть программу юстиции по дерадикализации людей, добиться преждевременного освобождения, — сказал Нехаммер. Министр пообещал пересмотреть механизмы программы содержания и перевоспитания радикалов.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По данным МВД Австрии, четыре террориста устроили стрельбу по случайным прохожим в центре города, в результате чего погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит полицией, остальные скрылись. Вечером 3 октября в австрийском Линце был арестован человек, предположительно связанный с терактом в Вене.

Ранее по теме: 4 погибли, 22 пострадали в результате теракта в Вене. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных