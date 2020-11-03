В Австрии сообщили о досрочном выходе из тюрьмы исполнителя теракта в Вене

Министр подтвердил, что у убитого 20-летнего террориста, вооруженного мачете и укороченным автоматом, было двойное гражданство: Австрии и Северной Македонии. «Преступник уже имел судимость за попытку выезда на "джихад" и попытку примкнуть к террористическому объединению «Исламское государство». Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока», — сказал Нехаммер, уточнив, что в заключении исполнитель теракта в Вене находился с 25 апреля по 5 декабря 2019 г.