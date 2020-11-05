Власти Москвы опровергли информацию о платной госпитализации в Коммунарку
Информация о платной госпитализации в больницу Коммунарки не соответствует действительности, предложения врачей платной скорой помощи госпитализировать пациентов за деньги являются обманом, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее «Новые известия» сообщили, что врачи платной скорой помощи предложили 70-летней пациентке госпитализироваться в больницу Коммунарки. За госпитализацию врачи попросили 100 000 руб., за доставку пациентки в больницу — еще 20 000 руб.
«Описанная ситуация произошла в Московской области и рассказывает о работе частной скорой помощи. Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом», — говорится в сообщении.
В Депздраве пояснили, что госпитализация в больницу Коммунарки осуществляется только скорой помощью по экстренным показаниям. Расходы на лечение пациентов покрывается системой ОМС, дополнительно платить за госпитализацию не нужно, добавили в департаменте.