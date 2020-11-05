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Власти Москвы опровергли информацию о платной госпитализации в Коммунарку

Ведомости

Информация о платной госпитализации в больницу Коммунарки не соответствует действительности, предложения врачей платной скорой помощи госпитализировать пациентов за деньги являются обманом, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее «Новые известия» сообщили, что врачи платной скорой помощи предложили 70-летней пациентке госпитализироваться в больницу Коммунарки. За госпитализацию врачи попросили 100 000 руб., за доставку пациентки в больницу — еще 20 000 руб.

«Описанная ситуация произошла в Московской области и рассказывает о работе частной скорой помощи. Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом», — говорится в сообщении.

В Депздраве пояснили, что госпитализация в больницу Коммунарки осуществляется только скорой помощью по экстренным показаниям. Расходы на лечение пациентов покрывается системой ОМС, дополнительно платить за госпитализацию не нужно, добавили в департаменте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных