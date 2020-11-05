Власти Москвы опровергли информацию о платной госпитализации в Коммунарку

В Депздраве пояснили, что госпитализация в больницу Коммунарки осуществляется только скорой помощью по экстренным показаниям. Расходы на лечение пациентов покрывается системой ОМС, дополнительно платить за госпитализацию не нужно, добавили в департаменте.