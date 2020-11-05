В Ивановской области ввели самоизоляцию для пожилых из-за коронавиурса

По данным местных властей, на 5 ноября 2020 года на территории Ивановской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 128 случаев. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрированы 12 097 случаев. В целом по России второй день подряд фиксируется рекордный прирост больных коронавирусом: более 19 000 в сутки (19 404 новых случая). Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169. В Москве за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом.