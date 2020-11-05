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В Ивановской области ввели самоизоляцию для пожилых из-за коронавиурса

Ведомости

Власти Ивановской области вводят обязательный домашний режим для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

«С 6 ноября вводится «домашний режим» для жителей в возрасте старше 65 лет», — говорится в сообщении. Глава областного депздрава Артур Фокин подчеркнул, что такой режим разрешает выход из дома для пожилых людей «только на непродолжительную прогулку». «Ни в магазин, ни в общественном транспорте передвигаться по городу, ни в аптеку, ни на почту. Все контакты нужно исключить. Если жизненно необходимо – только используя при этом средства индивидуальной защиты», — цитирует пресс-служба Фокина. 

Он подчеркнул, что при необходимости покупок продуктов помочь с этим могут местные волонтерские организации.

Кроме того, в Ивановской области работающим пенсионерам старше 65 лет дистанционно оформят больничные. «Ограничение на выход на работу этой категории касается всех сфер и отраслей, в том числе госслужащих. Исключение составят медработники, их работа будет организована с их согласия», — пояснил глава облздрава.

По данным местных властей, на 5 ноября 2020 года на территории Ивановской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 128 случаев. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрированы 12 097 случаев. В целом по России второй день подряд фиксируется рекордный прирост больных коронавирусом: более 19 000 в сутки (19 404 новых случая). Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169. В Москве за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом.

Ранее по теме: В России второй день подряд выявили более 19 000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных