В Ивановской области ввели самоизоляцию для пожилых из-за коронавиурса
Власти Ивановской области вводят обязательный домашний режим для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
«С 6 ноября вводится «домашний режим» для жителей в возрасте старше 65 лет», — говорится в сообщении. Глава областного депздрава Артур Фокин подчеркнул, что такой режим разрешает выход из дома для пожилых людей «только на непродолжительную прогулку». «Ни в магазин, ни в общественном транспорте передвигаться по городу, ни в аптеку, ни на почту. Все контакты нужно исключить. Если жизненно необходимо – только используя при этом средства индивидуальной защиты», — цитирует пресс-служба Фокина.
Он подчеркнул, что при необходимости покупок продуктов помочь с этим могут местные волонтерские организации.
Кроме того, в Ивановской области работающим пенсионерам старше 65 лет дистанционно оформят больничные. «Ограничение на выход на работу этой категории касается всех сфер и отраслей, в том числе госслужащих. Исключение составят медработники, их работа будет организована с их согласия», — пояснил глава облздрава.
По данным местных властей, на 5 ноября 2020 года на территории Ивановской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 128 случаев. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрированы 12 097 случаев. В целом по России второй день подряд фиксируется рекордный прирост больных коронавирусом: более 19 000 в сутки (19 404 новых случая). Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169. В Москве за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом.